Национальная академия наук Беларуси 25 апреля 2022 года подписала ряд меморандумов с организациями Узбекистана во время визита в Ташкент белорусской правительственной делегации во главе с премьер-министром Романом Головченко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, подписаны меморандум о сотрудничестве между НАН Беларуси и Министерством инновационного развития Узбекистана, а также меморандум о взаимопонимании между НАН Беларуси и Министерством сельского хозяйства Узбекистана по дальнейшему развитию научно-технического сотрудничества, образования и подготовки научных кадров.

Меморандум о сотрудничестве между НАН Беларуси и Министерством инновационного развития Узбекистана направлен на развитие дальнейшей интеграции научных и образовательных институтов и укрепление сотрудничества в области образования и научных исследований, совместного обучения студентов (магистрантов, аспирантов).

Цель меморандума о взаимопонимании между НАН Беларуси и Министерством сельского хозяйства Узбекистана - содействие научно-техническому и инновационному сотрудничеству в области механизации сельского хозяйства, дальнейшая интеграция научных и образовательных институтов, укрепление сотрудничества в области образования и научных исследований, совместной подготовки научных кадров.