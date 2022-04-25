МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ И КИТАЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ ГАНЬСУ ПОДПИСАЛИ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2023 ГОДА

16:06 26.04.2022 В формате видеоконференции состоялась встреча руководства Гродненского облисполкома и провинции Ганьсу Китайской Народной Республики. Об этом сообщает Telegram-канал Гродненского облисполкома. Согласно информации, в ходе мероприятия состоялось подписание программы сотрудничества Гродненской области и провинции Ганьсу на 2022-2023 годы».