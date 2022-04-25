Инвестиционные возможности индустриального парка «Великий камень» представлены на Узбекско-белорусском бизнес-форуме в Ташкенте 25 апреля 2022 года.

Руководство администрации индустриального парка рассказало участникам о преференциальном режиме, действующем в парке. Особый акцент был сделан на такие преимущества парка как система комплексного обслуживания по принципу «одна станция», законодательные новации и готовая инфраструктура для реализации проектов.

Как сообщает сайт ИП «Великий камень», в рамках бизнес-форума администрация парка подписала меморандумы о сотрудничестве с крупнейшими свободными экономическими зонами Узбекистана «Джизак» и «Сырдарья», а также провела переговоры с заинтересованными представителями бизнеса.

В мероприятии принимали участие руководители министерств и ведомств двух стран, представители торгово-промышленных палат, свободных экономических зон, банковских учреждений и предприятий.