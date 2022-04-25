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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА УЗБЕКСКО-БЕЛОРУССКОМ БИЗНЕС-ФОРУМЕ В ТАШКЕНТЕ
14:20 26.04.2022
Инвестиционные возможности индустриального парка «Великий камень» представлены на Узбекско-белорусском бизнес-форуме в Ташкенте 25 апреля 2022 года.
Руководство администрации индустриального парка рассказало участникам о преференциальном режиме, действующем в парке. Особый акцент был сделан на такие преимущества парка как система комплексного обслуживания по принципу «одна станция», законодательные новации и готовая инфраструктура для реализации проектов.
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», в рамках бизнес-форума администрация парка подписала меморандумы о сотрудничестве с крупнейшими свободными экономическими зонами Узбекистана «Джизак» и «Сырдарья», а также провела переговоры с заинтересованными представителями бизнеса.
В мероприятии принимали участие руководители министерств и ведомств двух стран, представители торгово-промышленных палат, свободных экономических зон, банковских учреждений и предприятий.
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