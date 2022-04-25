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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЕЛОРУССКИХ ЛЕКАРСТВ ПЛАНИРУЮТ ЗАКРЕПИТЬСЯ НА АФРИКАНСКОМ РЫНКЕ


13:19 26.04.2022

Представители РУП «Белмедпрепараты» (холдинг «Белфармпром») примут участие в международной выставке Zimbabwe International Trade Fair, которая пройдет 26-30 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, Национальная экспозиция Беларуси развернется на площадке в городе Булавайо (Зимбабве).

Основная цель учасстия в мероприятии - расширение присутствия белорусских лекарственных препаратов на африканском рынке.

Представители холдинга планируют провести встречи с действующими и новыми партнерами из Зимбабве, Намибии и Анголы по вопросам обеспечения населения африканских стран белорусскими лекпрепаратами, которые производят не только РУП «Белмедпрепараты» но и другие организации холдинга «Белфармпром».
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