Беларусь и Узбекистан подписали ряд соглашений и меморандумов во время визита в Ташкент белорусской правительственной делегации во главе с премьер-министром Романом Головченко.

В частности, Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство инновационного развития Узбекистана подписали Исполнительную программу научно-технического и инновационного сотрудничества на 2022-2023 годы.

«Это своего рода "Дорожная карта" по развитию сотрудничества на два ближайших года, – отметил заместитель председателя ГКНТ Сергей Щербаков. - Документ направлен на развитие более тесного сотрудничества в научно-технической и инновационной сфере, включая, например, вопросы обеспечения реализации проектов, трансфера технологий, организации деятельности субъектов инновационной инфраструктуры и их резидентов, обучения в аспирантуре (докторантуре) научных организаций, научно-методического сопровождения стажировок».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, исполнительная программа также предусматривает подписание меморандума о взаимопонимании между Национальным центром интеллектуальной собственности и Агентством по интеллектуальной собственности Узбекистана, рамочного соглашения о сотрудничестве между Институтом подготовки научных кадров НАН Беларуси и Министерством инновационного развития Узбекистана и др.