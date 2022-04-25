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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2023 ГОДА ПОДПИСАЛИ БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН
12:06 26.04.2022
Беларусь и Узбекистан подписали ряд соглашений и меморандумов во время визита в Ташкент белорусской правительственной делегации во главе с премьер-министром Романом Головченко.
В частности, Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство инновационного развития Узбекистана подписали Исполнительную программу научно-технического и инновационного сотрудничества на 2022-2023 годы.
«Это своего рода "Дорожная карта" по развитию сотрудничества на два ближайших года, – отметил заместитель председателя ГКНТ Сергей Щербаков. - Документ направлен на развитие более тесного сотрудничества в научно-технической и инновационной сфере, включая, например, вопросы обеспечения реализации проектов, трансфера технологий, организации деятельности субъектов инновационной инфраструктуры и их резидентов, обучения в аспирантуре (докторантуре) научных организаций, научно-методического сопровождения стажировок».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, исполнительная программа также предусматривает подписание меморандума о взаимопонимании между Национальным центром интеллектуальной собственности и Агентством по интеллектуальной собственности Узбекистана, рамочного соглашения о сотрудничестве между Институтом подготовки научных кадров НАН Беларуси и Министерством инновационного развития Узбекистана и др.
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