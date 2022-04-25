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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АКТИВИЗАЦИЯ БЕЛОРУССКО-АРМЯНСКИХ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ ОБСУЖДЕНА НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
11:27 26.04.2022
Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич и посол Армении в Беларуси Размик Хумарян обсудили взаимодействие между профильными структурами двух стран, отвечающими за поддержку экспорта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в ходе состоявшейся 25 апреля встречи стороны подтвердили готовность содействовать активизации белорусско-армянских деловых контактов как путем организации бизнес-миссий в рамках официальных мероприятий, так и посредством помощи компаниям в изучении рынков двух стран.
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