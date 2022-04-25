МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

АКТИВИЗАЦИЯ БЕЛОРУССКО-АРМЯНСКИХ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ ОБСУЖДЕНА НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ

11:27 26.04.2022 Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич и посол Армении в Беларуси Размик Хумарян обсудили взаимодействие между профильными структурами двух стран, отвечающими за поддержку экспорта. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в ходе состоявшейся 25 апреля встречи стороны подтвердили готовность содействовать активизации белорусско-армянских деловых контактов как путем организации бизнес-миссий в рамках официальных мероприятий, так и посредством помощи компаниям в изучении рынков двух стран.