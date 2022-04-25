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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРОРАБАТЫВАЕТ ПОСТАВКИ В УЗБЕКИСТАН ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ


10:38 26.04.2022

Беларусь прорабатывает поставки в Узбекистан деревянных домов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"Еще одна актуальная тема - перспективы экспорта белорусской лесной продукции, в частности домов из дерева. Как подтвердил сегодня президент Узбекистана, это сейчас очень модный тренд в этой стране, очень большой спрос. До недавнего времени небольшие партии они покупали в Западной Европе, но цена достаточно высокая. Поэтому мы обсудили возможности серийного производства и поставки домокомплектов", - сказал Роман Головченко.

Речь об известном белорусском предприятии - Заводе газетной бумаги, который имеет конвейерное производство. "Если мы предложим конкурентоспособную цену, думаю, это будет наш новый рынок", - отметил премьер-министр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в Узбекистане находится сейчас и делегация концерна во главе с заместителем председателя Геннадием Диковицким. Руководители деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий участвуют в переговорах и встречах с партнерами, с которыми уже сотрудничают, и новыми потенциальными партнерами.

В 2021 году предприятия концерна экспортировали в Узбекистан продукции на $8,7 млн - в 2,1 раза больше, чем в 2020 году. Основу экспорта составили бумага, картон, целлюлоза и древесно-стружечные плиты. Также поставлялись плиты древесновоокнистые, фанера, окна, двери, деревянные конструкции, мебель, обои, продукты лесохимии и прочее.

В текущем году предприятия концерна продолжили наращивать экспорт в Узбекистан. За январь-февраль в эту страну поставлено продукции почти на $2,6 млн, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 268,7%.
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