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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ РАССЧИТЫВАЮТ НА ПОМОЩЬ УЗБЕКИСТАНА В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ И ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ ЭКСПОРТНЫХ ПОТОКОВ


09:16 26.04.2022

Беларуси рассчитывают на помощь Узбекистана в вопросах импортозамещения и переориентации экспортных потоков. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Мы рассчитываем на помощь наших узбекских друзей и партнеров в вопросах импортозамещения и переориентации наших экспортных потоков с рынков недружественных стран. Несмотря на позитивную динамику товарооборота Беларуси и Узбекистана в последние годы и его рекордные показатели в 2021 году, мы уверены, что потенциал нашего торгово-экономического сотрудничества гораздо выше», - сказал Головченко.

По его словам, визит проходит в очень непростое время, время испытаний для белорусского общества, для белорусской экономики. в связи с «удушающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада».

Как подчеркнул Роман Головченко, правительство Беларуси подготовило широкий комплекс мер, направленных на нивелирование негативных последствий антибелорусских санкций
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