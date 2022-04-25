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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ НАМЕРЕНА НАРАЩИВАТЬ ПОСТАВКИ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В УЗБЕКИСТАН


14:52 25.04.2022

Беларусь намерена наращивать поставки мясо-молочной продукции в Узбекистан. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

«Основная задача, которую мы должны сегодня решить, - это нарастить поставки продукции животноводства, растениеводства в Узбекистан. В первую очередь мы хотели увеличить поставки мясо-молочной продукции, в том числе говядины, сыров, чтобы увеличить присутствие наших товаров на рынке этой страны. Нашу продукцию здесь хорошо знают, она востребована. Думаю, нам все удастся», – сказал Владимир Гракун, которого цитирует Telegram-канал Минсельхозпрода.

В 2021 году товарооборот между Беларусью и Узбекистаном составил $301,9 млн и увеличился к уровню 2020 года на 7,8%, экспорт – $245,4 млн (рост на 3,3%). Сальдо положительное – $188,9 млн.
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