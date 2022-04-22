Делегация Министерства здравоохранения во главе с заместителем министра Борисом Андросюком приняла участие в презентации инвестиционного проекта по строительству в Узбекистане совместного предприятия по переработке крови.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, презентацию провел директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.

Руководство УП «Минскинтеркапс» и ОАО «Экзон» подписали двухсторонние документы о поставках белорусской продукции с крупнейшими дистрибьюторами Узбекистана.

Напомним, в Узбекистане находится правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко. В составе делегации – заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, а также представители Управляющей компании холдинга «Белфармпром» и фармацевтических организаций холдинга. Представители сферы здравоохранения Беларуси обсуждают с коллегами проекты по производству антибиотиков, которые не выпускаются в Узбекистане, и производство белорусских лексредств на уже имеющихся мощностях.