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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРЕЗЕНТОВАЛА ИНВЕСТПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В УЗБЕКИСТАНЕ СП ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КРОВИ
12:52 25.04.2022
Делегация Министерства здравоохранения во главе с заместителем министра Борисом Андросюком приняла участие в презентации инвестиционного проекта по строительству в Узбекистане совместного предприятия по переработке крови.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, презентацию провел директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.
Руководство УП «Минскинтеркапс» и ОАО «Экзон» подписали двухсторонние документы о поставках белорусской продукции с крупнейшими дистрибьюторами Узбекистана.
Напомним, в Узбекистане находится правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко. В составе делегации – заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, а также представители Управляющей компании холдинга «Белфармпром» и фармацевтических организаций холдинга. Представители сферы здравоохранения Беларуси обсуждают с коллегами проекты по производству антибиотиков, которые не выпускаются в Узбекистане, и производство белорусских лексредств на уже имеющихся мощностях.
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