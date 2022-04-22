Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерство сельского хозяйства Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества в области аграрной науки, образования и инновационного развития. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Согласно информации, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун находится в Узбекистане в составе правительственной делегации во главе с премьер-министром Романом Головченко.

«В ходе визита Владимир Гракун провел рабочую встречу с заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана Анваром Асамовым, во время которой стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства и реализации ранее достигнутых договоренностей», - говорится в сообщении.