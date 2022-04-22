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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ВМЕСТЕ РЕШАЮТ ВОПРОСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ


10:33 25.04.2022

Беларусь и Россия вместе решают вопросы импортозамещения. Об этом заявил 22 апреля 2022 года премьер-министр Роман Головченко.

"И Беларусь, и Россия уже составили списки критического сырья, материалов и комплектующих, которые делятся на три категории. Первая - то, где у нас уже есть компетенции и мы можем просто нарастить поставки на российский рынок. Например, это тормозные системы, различные узлы, агрегаты для машиностроительных предприятий России. Работаем над тем, чтобы увеличить выпуск, где-то расширить производственные мощности, где-то докупить оборудование. Россия активно демонстрирует интерес и готовность приобретать нашу продукцию в гораздо большем объеме, чем раньше", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Во второй категории - продукция для сельхозмашиностроения, электроники, химической промышленности и других сфер.

По словам премьер-министра, Беларусь и РФ вырабатывают перечни, что надо еще освоить в производстве.

"Есть позиции, которых пока нет в нужном виде в наших странах. Соответственно мы определяемся, кто за это берется и какие ресурсы нужны, чтобы быстро освоить это производство", - добавил он.

Третья категория - продукция, для производства которой нет достаточных компетенций ни в Беларуси, ни в РФ. "Мы определяемся, в каких дружественных странах закупать товары-аналоги либо товары со схожими техническими характеристиками", - отметил Роман Головченко.
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