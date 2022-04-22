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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ НАХОДИТСЯ С ВИЗИТОМ В УЗБЕКИСТАНЕ
09:06 25.04.2022
Правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко с 24 апреля 2022 года находится с визитом в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси.
Согласно информации, в составе делегации представители государства и бизнеса со своими пакетами предложений. В числе общих интересов - кооперация, поиск партнеров в промышленности, фармацевтике и других сферах.
Помимо официальных переговоров с президентом и премьер-министром Узбекистана, в плане двухдневного визита главы белорусского правительства бизнес-форум, открытие дилерского центра МТЗ, Международная выставка «Иннопром» и посещение Технопарка.
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