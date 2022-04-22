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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ «АМКОДОР» ПЕРЕДАНЫ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ УФЫ
16:35 22.04.2022
ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» передало 11 фронтальных погрузчиков АМКОДОР 332В для нужд городского округа Уфы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, передача погрузчиков состоялась в ходе визита в Башкортостан белорусской делегации под руководством председателя Совета директоров ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» Александра Шакутина.
В рамках визита проведены переговоры по вопросам взаимодействия предприятий холдинга «АМКОДОР» и Республики Башкортостан.
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