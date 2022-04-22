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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОЛЬСКИЕ КОМПАНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»
15:40 22.04.2022
Глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» 19-20 апреля находился с визитом в Польше.
Как сообщает сайт СЭЗ, основной целью поездки стала презентация возможностей для польского бизнеса и проработка вопросов реализации инвестиционных проектов в Гродненской области.
В ходе визита проведены встречи с генеральным консулом Беларуси в Белостоке Виктором Савчуком и руководством ряда польских предприятий, представлена презентация инвестиционного, логистического и торгово-экономического потенциала Гродненской области и СЭЗ.
По итогам переговоров подписано соглашение о сотрудничестве с компанией i4-Mobile Sp. z o.o. Sp. k. Документ будет способствовать эффективному взаимодействию внешнеэкономической деятельности сторон.
Администрация СЭЗ «Гродноинвест» придает особое значение белорусско-польскому сотрудничеству. В 2021 году товарооборот между резидентами СЭЗ и польскими компаниями составил более $266 млн, что на 147% больше по сравнению с 2020 годом. За период деятельности СЭЗ с 2002 года из Польши привлечено $140 млн иностранных инвестиций. В регионе успешно действуют предприятия с польским капиталом в сфере промышленности строительных материалов, деревообработки, химического производства.
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