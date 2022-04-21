Беларусь и Росатом разработают дорожную карту по сотрудничеству в области обращения с радиоактивными отходами. Соответствующие договоренности достигнуты по итогам визита 20-22 апреля белорусской делегации во главе с заместителем министра энергетики Михаилом Михадюком на предприятия госкорпорации «Росатом», расположенные в Новоуральске Свердловской области и Сосновом Бору Ленинградской области России.

«Во взаимодействии с российскими партнерами мы уже имеем предварительную концепцию по обращению с РАО в Республике Беларусь. Сейчас нам необходимо комплексно оценить имеющиеся технологии, согласовать подходы и подготовить дорожную карту совместных работ, которые предстоит выполнить», - отметил Михаил Михадюк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, во время переговоров стороны обсудили вопросы создания в Беларуси национального оператора по обращению с РАО, подготовки персонала, а также рассмотрели основные направления взаимодействия в сфере совершенствования законодательства в области обращения с радиоактивными отходами.

Кроме того, речь шла о сотрудничестве по неядерным направлениям, в том числе в сфере аддитивных технологий и производства накопителей энергии.

В состав белорусской делегации вошли представители Минэнерго, Госатомнадзора, Национальной академии наук. Они посетили Уральский электрохимический комбинат топливной компании "ТВЭЛ", площадку Ленинградского отделения Федерального экологического оператора, а также один из пунктов изоляции радиоактивных отходов Национального оператора по обращению с РАО, где ознакомились с российским опытом в области хранения, переработки и утилизации радиоактивных отходов.

АО «ТВЭЛ» входит в состав госкорпорации «Росатом» и является единым интегратором российской атомной отрасли по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами.