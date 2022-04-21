ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РОСАТОМ РАЗРАБОТАЮТ ДОРОЖНУЮ КАРТУ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ


13:23 22.04.2022

Беларусь и Росатом разработают дорожную карту по сотрудничеству в области обращения с радиоактивными отходами. Соответствующие договоренности достигнуты по итогам визита 20-22 апреля белорусской делегации во главе с заместителем министра энергетики Михаилом Михадюком на предприятия госкорпорации «Росатом», расположенные в Новоуральске Свердловской области и Сосновом Бору Ленинградской области России.

«Во взаимодействии с российскими партнерами мы уже имеем предварительную концепцию по обращению с РАО в Республике Беларусь. Сейчас нам необходимо комплексно оценить имеющиеся технологии, согласовать подходы и подготовить дорожную карту совместных работ, которые предстоит выполнить», - отметил Михаил Михадюк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, во время переговоров стороны обсудили вопросы создания в Беларуси национального оператора по обращению с РАО, подготовки персонала, а также рассмотрели основные направления взаимодействия в сфере совершенствования законодательства в области обращения с радиоактивными отходами.

Кроме того, речь шла о сотрудничестве по неядерным направлениям, в том числе в сфере аддитивных технологий и производства накопителей энергии.

В состав белорусской делегации вошли представители Минэнерго, Госатомнадзора, Национальной академии наук. Они посетили Уральский электрохимический комбинат топливной компании "ТВЭЛ", площадку Ленинградского отделения Федерального экологического оператора, а также один из пунктов изоляции радиоактивных отходов Национального оператора по обращению с РАО, где ознакомились с российским опытом в области хранения, переработки и утилизации радиоактивных отходов.

АО «ТВЭЛ» входит в состав госкорпорации «Росатом» и является единым интегратором российской атомной отрасли по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2022
валюта курс
EUR 2.9553
USD 2.7153
RUB 3.5692
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.04.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9553 -0.0357
USD 2.7153 -0.0497
RUB 3.5692 +0.0307
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8750 2.8900
USD 2.6600 2.6800
RUB 2.8000 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0770 1.0880
EUR/RUB 80.0000 103.0000
USD/RUB 73.0000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте