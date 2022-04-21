Чернобыльская платформа ПРООН должна войти в идеологию концепции регионального развития Беларуси. Об этом заявила 21 апреля 2022 года заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич на презентации концепции Чернобыльской инвестиционной платформы ПРООН, проходившей на площадке МИД.

По ее словам, Беларусь с благодарностью принимает любые инициативы, направленные на восстановление своих территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

«Устойчивое социально-экономическое развитие «чернобыльских регионов» всегда было приоритетной задачей правительства. За годы независимости наша страна инвестировала большие средства в социальную инфраструктуру и создание условий для комфортного проживания на этих землях. В настоящее время вопросы повышения качества жизни интегрированы в концепцию регионального развития. Предложенные сегодня коллегами из ПРООН подходы, безусловно, заслуживают внимания. По нашему мнению, Чернобыльская инвестиционная платформа должна стать шире и войти в идеологию нашей концепции, которая сейчас проходит рассмотрение в администрации президента», – отметила Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.