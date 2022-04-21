На заседании совместного белорусско-российского Экспертного совета по вопросам развития конкуренции на социально значимых рынках определены актуальные направления деятельности на 2022 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в рамках заседания также обсуждены основные результаты деятельности антимонопольных органов Беларуси и России, принимаемые ведомствами меры по сдерживанию роста цен, отдельные вопросы совместного правоприменения.

«В непростых условиях работы экономики важно объединить усилия наших ведомств и усовершенствовать правовую основу деятельности Экспертного совета в целях придания ему практических функций по устранению ограничивающих конкуренцию действий хозяйствующих субъектов», - отметил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец.

Экспертный совет создан в 2018 году в рамках реализации соглашения между правительствами Беларуси и Российской Федерации о сотрудничестве в области защиты конкуренции, в состав которого входят представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.