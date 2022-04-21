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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАРТ БЕЛАРУСИ И ФАС РОССИИ ОПРЕДЕЛИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД
10:51 22.04.2022
На заседании совместного белорусско-российского Экспертного совета по вопросам развития конкуренции на социально значимых рынках определены актуальные направления деятельности на 2022 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в рамках заседания также обсуждены основные результаты деятельности антимонопольных органов Беларуси и России, принимаемые ведомствами меры по сдерживанию роста цен, отдельные вопросы совместного правоприменения.
«В непростых условиях работы экономики важно объединить усилия наших ведомств и усовершенствовать правовую основу деятельности Экспертного совета в целях придания ему практических функций по устранению ограничивающих конкуренцию действий хозяйствующих субъектов», - отметил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец.
Экспертный совет создан в 2018 году в рамках реализации соглашения между правительствами Беларуси и Российской Федерации о сотрудничестве в области защиты конкуренции, в состав которого входят представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.
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