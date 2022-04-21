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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ПРООН ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ИНВЕСТПЛАТФОРМЫ В ПОСТРАДАВШИХ ОТ «ЧЕРНОБЫЛЯ» РЕГИОНАХ


09:11 22.04.2022

В Министерстве иностранных дел Беларуси при содействии представительства Программы развития ООН в Беларуси 21 апреля 2022 года состоялось тематическое мероприятие, направленное на возможное привлечение агентств развития системы ООН к содействию правительству в реализации задач развития районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС, в ходе мероприятия Офис ПРООН представил вниманию участников концепцию Чернобыльской инвестиционной платформы, которая призвана стимулировать национальных и зарубежных инвесторов и внести тем самым вклад в восстановление и устойчивое социально-экономическое развитие наиболее уязвимых регионов.

Ожидается, что высказанные интересы и предложения будут учтены ПРООН и другими агентствами ООН, работающими в Беларуси, как при развитии проекта Чернобыльской инвестиционной платформы, так и в их более широкой программной деятельности.

В мероприятии приняли участие руководители и эксперты от министерств по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, природных ресурсов и охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия, экономики, Национальной академии наук Беларуси, а также Государственного учреждения «Национальное агентство инвестиций и приватизации».
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