НАН Беларуси и Вьетнамская академия наук и технологий разработают «дорожную карту» научно-технического сотрудничества. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшихся 20 апреля 2022 года в формате видеоконференции переговоров председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова с президентом Вьетнамской академии наук и технологий Тьяу Ван Минем.

По мнению сторон, в «дорожную карту» должны войти перспективные научные направления, которые представляют взаимный интерес.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, белорусские и вьетнамские ученые едины в понимании того, что важнейшие задачи обеспечения экономического процветания на современном этапе могут быть решены только на основе науки и инноваций. В этой связи научные контакты ученых двух стран, кроме расширения наших научных связей, направлены на решение конкретных задач развития различных отраслей народного хозяйства Беларуси и Социалистической Республики Вьетнам.