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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ЕС ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСЫ МОГУТ ВЪЕЗЖАТЬ В БЕЛАРУСЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ


10:23 21.04.2022

Зарегистрированные в ЕС легковые автомобили и автобусы могут въезжать в Беларусь без ограничений. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

В нем отмечается, что ответные меры введены лишь в отношении грузовых транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах ЕС.

«С 00.00 часов 16 апреля 2022 г. введен запрет на въезд (в том числе транзитное перемещение) в Беларусь грузовых автотранспортных средств (грузовых автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», - говорится в сообщении.

При этом расширен перечень грузов, не попадающих под введенный 16 апреля запрет.

Так, исключение составляет следование грузовых автотранспортных средств, зарегистрированных в ЕС:

через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки;

перевозящих почтовые отправления, живых животных, негабаритные грузы, гуманитарные грузы, а также требующие особые условия транспортировки: готовые лекарственные средства (в том числе нерасфасованные), медицинские изделия и запасные части к ним, сырье и материалы для производства лекарственных средств и медицинских изделий, кровь, органы и ткани человека;

в обратном направлении на территорию ЕС через белорусский участок внешней границы ЕАЭС, въехавших ранее в Беларусь до 16 апреля 2022 года. Данное исключение действует до 24.00 часов 23 апреля 2022 года.
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