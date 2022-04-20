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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССИЙСКИЙ ХОЛДИНГ ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОЗДАНИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В БЕЛАРУСИ
09:09 21.04.2022
АО Группа «ВИС» рассматривает сферы транспорта, экологии и здравоохранения для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов в Беларуси – сроком от 10 до 25 лет. Об этом заявил представитель российского холдинга Артем Мелихов на встрече в Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП), которая прошла 15 апреля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, участники встречи обсудили детали и условия реализации проектов в сфере здравоохранения на территории Беларуси. Стороны договорились о дальнейших направлениях сотрудничества.
Со стороны Беларуси участие в переговорах приняли директор НАИП Дмитрий Красовский, начальник главного управления инвестиционной политики Министерства экономики Ирина Каленчак, замначальника Наталья Салтанович, а также представители Министерства здравоохранения, Минского областного и городского исполнительных комитетов.
Группа «ВИС» ведет операционную деятельность с 2000 года и является одним из лидеров рынка государственно-частного партнерства в Российской Федерации. Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной инфраструктуры, инфраструктуры для обращения с ТКО и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла.
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