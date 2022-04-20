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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАЗ ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ТЕХНИКУ ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЬЕТНАМА


16:01 20.04.2022

Министерство общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам заинтересовано в приобретении крановой и пожарной спецтехники, а также автоцистерн на шасси МАЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ», вопросы обновления парка специальной техники вьетнамского Министерство общественной безопасности обсуждены в рамках визита 20 апреля делегации ведомства на сборочный завод ООО СП «МАЗ-Азия» во Вьетнаме.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы обновления парка специальной техники ведомства.

Во время визита представители министерства побывали на производственных площадях завода и ознакомились с образцами пожарной автоцистерны на шасси МАЗ-6501В3 и автоцистерны с лафетным стволом на шасси МАЗ-6501В5. Стороны обсудили перспективные направления для развития совместного сотрудничества и отметили значительный потенциал для дальнейшего взаимодействия.
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