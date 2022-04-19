|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОССТАНДАРТ БЕЛАРУСИ И РОССТАНДАРТ БУДУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ
12:33 20.04.2022
Госстандарт Беларуси и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт) подписали меморандум о взаимопонимании в области метрологии. Документ 19 апреля 2022 г. подписали председатель Госстандарта Валентин Татарицкий и руководитель Росстандарта Антон Шалаев во время встречи в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, предметом меморандума является информационно-аналитическое, организационное и экспертное взаимодействие.
В числе основных направлений сотрудничества – координация позиций на площадках международных и региональных организаций по метрологии, взаимодействие в рамках совместного участия в проектах Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ) по сличению первичных эталонов.
Стороны будут обмениваться документами и информацией в области метрологии, включая сведения о национальной системе обеспечения единства измерений, правилах и формах государственного регулирования в области обеспечения единства измерений, комментарии к нормативно-правовым и нормативно-техническим документам на различных этапах разработки. Также будет осуществляться обмен информацией в рамках практики лабораторных испытаний, разработки и применения методик (методов) измерений, в том числе референтных, обмен опытом в области государственного метрологического контроля (надзора).
Предусматривается сотрудничество по осуществлению двусторонних сличений и калибровок национальных эталонов, проведению совместных научно-исследовательских работ по развитию и совершенствованию областей и видов измерений, представляющих взаимный интерес.
Стороны также будут развивать взаимодействие по вопросам обучения и подготовки персонала в области метрологии.
Для реализации меморандума планируется разрабатывать соответствующие планы и программы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2022
Курсы в банках
на 20.04.2022
Конвертация в банках
на 20.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте