Госстандарт Беларуси и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт) подписали меморандум о взаимопонимании в области метрологии. Документ 19 апреля 2022 г. подписали председатель Госстандарта Валентин Татарицкий и руководитель Росстандарта Антон Шалаев во время встречи в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, предметом меморандума является информационно-аналитическое, организационное и экспертное взаимодействие.

В числе основных направлений сотрудничества – координация позиций на площадках международных и региональных организаций по метрологии, взаимодействие в рамках совместного участия в проектах Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ) по сличению первичных эталонов.

Стороны будут обмениваться документами и информацией в области метрологии, включая сведения о национальной системе обеспечения единства измерений, правилах и формах государственного регулирования в области обеспечения единства измерений, комментарии к нормативно-правовым и нормативно-техническим документам на различных этапах разработки. Также будет осуществляться обмен информацией в рамках практики лабораторных испытаний, разработки и применения методик (методов) измерений, в том числе референтных, обмен опытом в области государственного метрологического контроля (надзора).

Предусматривается сотрудничество по осуществлению двусторонних сличений и калибровок национальных эталонов, проведению совместных научно-исследовательских работ по развитию и совершенствованию областей и видов измерений, представляющих взаимный интерес.

Стороны также будут развивать взаимодействие по вопросам обучения и подготовки персонала в области метрологии.

Для реализации меморандума планируется разрабатывать соответствующие планы и программы.