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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


SAP ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАТИТ РАБОТУ В БЕЛАРУСИ


10:22 20.04.2022

Германский разработчик программного обеспечения для корпоративного сегмента SAP полностью прекратит работу в России и Беларуси. Об этом говорится в сообщении компании.

В начале марта компания заявила, что приостановила заключение новых контрактов, однако продолжала работать с текущими заказчиками из РФ.

Теперь SAP планирует отказаться от обслуживания и поддержки локальных продуктов. В настоящее время не решено, как это будет реализовано на практике, однако отмечается, что клиенты таких сервисов смогут продолжить их использование.

Что касается облачных сервисов, то компания предоставит возможность клиентам из РФ, которые не находятся под санкциями, удалить данные из облака или перенести их на сервера за пределами страны. В этом случае договор по истечении подписки продлеваться не будет.
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