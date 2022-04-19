Вице-премьер Беларуси Юрий Назаров и глава Свердловской области Евгений Куйвашев 19 апреля 2022 года в Екатеринбурге подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает сайт правительства Беларуси, соглашение отражает значительное расширение сфер партнерства, которое произошло за 20 лет действия предыдущего документа и обусловлено появлением современных отраслей промышленности и экономических вызовов.

В 2021 году товарооборот Беларуси и Свердловской области стал самым значительным за последние пять лет: его объем по сравнению с 2020 годом вырос на 61,4% и составил $472 млн. Наиболее масштабными инициативами прошлых лет стали кооперационные проекты в машиностроении и энергетике. Среди них - разработка Уральским дизель-моторным заводом двигателя для БЕЛАЗа, оснащение крупных горнодобывающих предприятий региона белорусскими самосвалами, а энергетических объектов Беларуси - паровыми агрегатами Уральского турбинного завода.

"Новая версия отвечает современным реалиям и включает самые перспективные сферы взаимодействия, такие как информационные технологии, цифровая экономика, экология и многие другие. Символично, что мы подписываем соглашение в год 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь", - сказал Евгений Куйвашев.

По мнению Юрия Назарова, промышленная кооперация, выпуск общей продукции для поставок в третьи страны может стать одной из важных точек роста развития сотрудничества. При этом снятие ковидных ограничений и запуск прямого рейса по маршруту Екатеринбург - Минск будут способствовать существенному росту деловой активности.

"Сегодня очень непростое время, с одной стороны, а с другой - оно открывает окно возможностей. Свердловская область - для нас приоритетный торговый партнер среди российских регионов. Но сегодня важно не просто что-то продать и что-то купить, а вместе производить. В прошлом году нам не только удалось сохранить положительную динамику торгово-экономических отношений, но и значительно ее нарастить. У нас есть все условия для выстраивания долгосрочного сотрудничества и противостояния санкционному давлению со стороны некоторых стран", - сказал Юрий Назаров.

Во вторник состоялось пятое заседание Совета делового сотрудничества между Свердловской областью и Беларусью. Это коллегиальный орган, созданный в 2011 году, в его состав входят представители власти, предприятий, бизнес-объединений. В нынешний раз в повестку заседания вошли вопросы развития прежних проектов, а также обсуждались новые, например, по цифровым решениям в разных отраслях. Кроме этого, на Средний Урал впервые приехали белорусские компании легкой промышленности: текстильщики, обувщики. Протокол заседания зафиксировал готовность сторон к наращиванию объемов взаимной торговли, углублению производственно-кооперационных связей, реализации совместных научных и инновационных проектов, а также развитию инвестиционного сотрудничества.