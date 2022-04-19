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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ИНДОНЕЗИЯ ПОДПИСАЛИ ДВА МЕМОРАНДУМА О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
16:25 19.04.2022
Беларусь и Индонезия подписали два меморандума о взаимопонимании.
Подписанный между Госстандартом и Национальным агентством по стандартизации Республики Индонезия (BSN) меморандум о взаимопонимании в области стандартизации, оценки соответствия, метрологии и аккредитации предусматривает обмен информацией и опытом, а также реализацию мероприятий и проектов в данных областях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в этой связи отмечается заинтересованность в развитии более тесного сотрудничества между органами по аккредитации двух государств. Белорусская сторона также заинтересована в проработке вопроса официального распространения национальных стандартов Индонезии на территории Беларуси. Данные предложения будут предусмотрены в соответствующей программе по реализации меморандума.
Кроме этого, Госстандарт и Министерство по делам религий Индонезии подписали меморандум о сотрудничестве в области обеспечения качества халяльной продукции.
Председатель Госстандарта Валентин Татарицкий подчеркнул, что подписание этого документа подтверждает готовность белорусской стороны продемонстрировать коллегам из Индонезии созданную в республике инфраструктуру качества халяльной продукции, подтвердить возможность реализации требований Индонезии к халяльной продукции и проведения необходимых процедур оценки ее соответствия в Беларуси.
К слову, единственный орган по сертификации продукции халяль Республики Беларусь – ООО «БелХаляль» – уже разместил в установленном порядке документы для регистрации в национальной системе по сертификации халяльной продукции Индонезии. Предполагается, что данный меморандум официально запустит процесс его аккредитации Органом по обеспечению качества халяльной продукции (BPJPH).
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