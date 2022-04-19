Взаимовыгодные направления партнерства обсуждены 18 апреля 2022 года в Екатеринбурге на заседании рабочей группы Министерства энергетики Беларуси и правительства Свердловской области по сотрудничеству в сфере энергетики.

С белорусской стороны делегацию возглавил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, с российской – министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, стороны договорились о совместном производстве отдельных видов оборудования в рамках двусторонней работы по импортозамещению.

Кроме того, обсуждены возможности реализации совместных проектов по сооружению, наладке и ремонту энергетических объектов на территории Свердловской области.

Отдельно рассмотрены перспективы расширения сотрудничества с Уральским турбинным заводом, в том числе в сфере ремонта турбин импортного производства. Российская сторона также выразила заинтересованность в сотрудничестве с белорусской в сфере газификации – этому направлению в Свердловской области сегодня уделяют особое внимание.

Результаты заседания рабочей группы обсуждены 19 апреля 2022 года на встрече с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым, а также в рамках заседания Совета делового сотрудничества, в котором приняла участие белорусская делегация.