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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НИКОЛАЙ СНОПКОВ ОБСУДИЛ С ПОСЛОМ КИТАЯ РАЗВИТИЕ "ВЕЛИКОГО КАМНЯ"
13:56 19.04.2022
Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков встретился с послом КНР в Беларуси Се Сяоюном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе правительства, первый вице-премьер и посол Китая обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также ход реализации ряда совместных проектов, в том числе вопросы дальнейшего развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".
Собеседники еще раз подтвердили стратегический характер партнерства Минска и Пекина, неизменную поддержку по вопросам, отвечающим ключевым интересам сторон.
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