Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков встретился с послом КНР в Беларуси Се Сяоюном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе правительства, первый вице-премьер и посол Китая обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также ход реализации ряда совместных проектов, в том числе вопросы дальнейшего развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Собеседники еще раз подтвердили стратегический характер партнерства Минска и Пекина, неизменную поддержку по вопросам, отвечающим ключевым интересам сторон.