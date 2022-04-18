Топ-менеджеры БЕЛАЗа провели ряд встреч и переговоров по сотрудничеству в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», топ-менеджеры посетили одно из старейших машиностроительных предприятий России - АО «Петербургский тракторный завод», где ознакомились с производством и работой конвейера, а также обсудили с руководством российского завода сотрудничество в области кооперации.

В Санкт-Петербургском горном университете делегация БЕЛАЗа ознакомилась с материальной базой университета, обменялась с принимающей стороной мнениями о трендах развития горной отрасли и профильного образования в современных реалиях.

Генеральный директор Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, штаб-квартира которого находится в Горном, Владимир Борзенков напомнил, что перед создателями Центра компетенций БЕЛАЗа «стояла амбициозная цель - построить уникальный комплекс, аналогов которому в России попросту нет – и ее удалось достичь».

«Мы гарантируем, что оборудование, которое вы нам поставили, не превратится в «музейные экспонаты», а будет использоваться по назначению с максимально возможной нагрузкой. Причем, получить здесь дополнительные компетенции смогут не только студенты и аспиранты Горного, но также и многих других вузов, участвующих в краткосрочных образовательных стажировках на базе нашего университета. Одна из наших приоритетных задач – развивать академическую мобильность, повышать уровень интеграции всех организаций, заинтересованных в подготовке качественного резерва для отечественного минерально-сырьевого комплекса. Центр компетенций «БЕЛАЗа» – важнейший инструмент, который позволит нам решать эту задачу более эффективно», - подчеркнул Владимир Борзенков.

Напомним, 30 марта на базе СПГУ БЕЛАЗ открыл Центр компетенций, оснащенный эксклюзивным оборудованием для профессионального обучения специалистов и повышения качества эксплуатации техники БЕЛАЗ. Лаборатории Центра оснащены эксклюзивным оборудованием – лабораторными комплексами и стендами, динамический автотренажер кабины карьерного самосвала, системой диспетчеризации, технологиями виртуальной реальности и рабочим местом оператора дистанционно пилотируемой и роботизированной карьерной техники, которое позволяет в режиме реального времени дистанционно управлять роботизированной техникой, которая находится за сотни и тысячи километров. Планируется, что инновационный Центр компетенций БЕЛАЗа станет новым уровнем в подготовке высококвалифицированных кадров, развитии науки в области горного дела и создании востребованной инновационной карьерной техники.