ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ БЕЛАЗА ПРОВЕЛИ РЯД ВАЖНЫХ ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


11:42 19.04.2022

Топ-менеджеры БЕЛАЗа провели ряд встреч и переговоров по сотрудничеству в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», топ-менеджеры посетили одно из старейших машиностроительных предприятий России - АО «Петербургский тракторный завод», где ознакомились с производством и работой конвейера, а также обсудили с руководством российского завода сотрудничество в области кооперации.

В Санкт-Петербургском горном университете делегация БЕЛАЗа ознакомилась с материальной базой университета, обменялась с принимающей стороной мнениями о трендах развития горной отрасли и профильного образования в современных реалиях.

Генеральный директор Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, штаб-квартира которого находится в Горном, Владимир Борзенков напомнил, что перед создателями Центра компетенций БЕЛАЗа «стояла амбициозная цель - построить уникальный комплекс, аналогов которому в России попросту нет – и ее удалось достичь».

«Мы гарантируем, что оборудование, которое вы нам поставили, не превратится в «музейные экспонаты», а будет использоваться по назначению с максимально возможной нагрузкой. Причем, получить здесь дополнительные компетенции смогут не только студенты и аспиранты Горного, но также и многих других вузов, участвующих в краткосрочных образовательных стажировках на базе нашего университета. Одна из наших приоритетных задач – развивать академическую мобильность, повышать уровень интеграции всех организаций, заинтересованных в подготовке качественного резерва для отечественного минерально-сырьевого комплекса. Центр компетенций «БЕЛАЗа» – важнейший инструмент, который позволит нам решать эту задачу более эффективно», - подчеркнул Владимир Борзенков.

Напомним, 30 марта на базе СПГУ БЕЛАЗ открыл Центр компетенций, оснащенный эксклюзивным оборудованием для профессионального обучения специалистов и повышения качества эксплуатации техники БЕЛАЗ. Лаборатории Центра оснащены эксклюзивным оборудованием – лабораторными комплексами и стендами, динамический автотренажер кабины карьерного самосвала, системой диспетчеризации, технологиями виртуальной реальности и рабочим местом оператора дистанционно пилотируемой и роботизированной карьерной техники, которое позволяет в режиме реального времени дистанционно управлять роботизированной техникой, которая находится за сотни и тысячи километров. Планируется, что инновационный Центр компетенций БЕЛАЗа станет новым уровнем в подготовке высококвалифицированных кадров, развитии науки в области горного дела и создании востребованной инновационной карьерной техники.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.04.2022
валюта курс
EUR 3.0263
USD 2.8093
RUB 3.5286
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0263 -0.032
USD 2.8093 -0.0185
RUB 3.5286 +0.0069
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9850 3.0100
USD 2.7900 2.8000
RUB 2.8000 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 19.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0850
EUR/RUB 84.0000 108.0000
USD/RUB 78.6000 100.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте