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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ ВУЗЫ УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИЯ-2022» В УЗБЕКИСТАНЕ


10:29 19.04.2022

Белорусские вузы принимают участие в XXI Международной выставке «Образование и профессия-2022», которая проходит 15-27 апреля в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Навое, Ургенче, Фергане (Узбекистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования Беларуси, делегация Белорусского государственного университета отметила широкий интерес узбекских абитуриентов к получению высшего образования в Беларуси. БГУ готов предоставить возможность обучения на 20 факультетах по престижным специальностям, востребованным в Узбекистане.

Посетители экспозиции проявляют большой интерес, знакомятся с зарубежными высшими учреждениями образования, получают четкое представление об учебе и проживании за границей, системе образования той или иной страны, ее культуре и образе жизни.

Абитуриенты могут узнать подробности об интересующем университете: грантах, факультетах, сроках приемной комиссии, вступительных экзаменах и профессиях будущего. Консультация осуществляется официальными сотрудниками вузов-участников – проректорами, деканами, членами приемной комиссии.

Помимо информации об университетах, посетители получат экспертную консультацию по всем вопросам поступления (визовая поддержка, оформление документов, поступление), а также могут на месте подать заявку на обучение, чтобы начать процесс зачисления в выбранный университет.

В весеннем выставочном форуме в этом году принимают участие более 70 международных вузов.
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