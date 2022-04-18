Масштабный бизнес-форум «Беларусь -Индонезия» планируется организовать в 2023 году. такая договоренность достигнута в ходе состоявшегося 18 апреля 2022 г. седьмого заседания белорусско-индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству (в формате видеоконференции) под председательством первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника и генерального директора по делам Америки и Европы Министерства иностранных дел Индонезии И Гиде Нгураха Сваджайя (в ранге заместителя министра).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе заседания стороны рассмотрели весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на развитии взаимодействия в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки, образования, туризма, цифровой экономики и креативной индустрии.

Подтверждена взаимная заинтересованность и нацеленность Беларуси и Индонезии на создание благоприятных условий для дальнейшего расширения торгово-экономических и инвестиционных связей.

Достигнута договоренность создать рабочую группу в сфере сельского хозяйства и провести ее первое заседание в рамках международной сельскохозяйственной выставки «Белагро-2022».

Стороны также обсудили проведение в ближайшей перспективе значимых двусторонних мероприятий, включая подготовку к 30-летию дипломатических отношений, которое Беларусь и Индонезия будут отмечать 18 июня 2023 года.

По итогам мероприятия сопредседатели комиссии подписали протокол, включающий план практических действий по развитию ключевых направлений сотрудничества между Беларусью и Индонезией до 2023 года.

кроме того, подписаны меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по стандартизации Беларуси и Национальным агентством по стандартизации Индонезии, а также меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь и Министерством по делам религий Республики Индонезия о сотрудничестве в области обеспечения качества халяльной продукции.