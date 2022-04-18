Делегация во главе с заместитель премьер-министра Беларуси Юрием Назаровым направилась с рабочим визитом в столицу Урала. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

Согласно информации, во время двухдневного пребывания в Свердловской области запланированы встреча с главой российского региона, проведение пятого заседания Совета делового сотрудничества и подписание ряда договоров между белорусскими и российскими предприятиями.

Кроме того, планируется обсудить перспективы сотрудничества в промышленности (поставки сельскохозяйственной, пассажирской, дорожно-строительной и коммунальной техники, лифтового оборудования), аграрной отрасли (поставки продуктов питания и сельскохозяйственной продукции) и в областях энергетики, строительства и ЖКХ.

Товарооборот между Беларусью и Свердловской областью за 2021 год составил $494,9 млн (125,5%). Только за январь-февраль 2022 года товарооборот в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 48,4% и составил $88,5 млн