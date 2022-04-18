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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ» ОТКРЫЛО СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛИФТОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ
13:09 18.04.2022
ОАО «Могилевлифтмаш» 15 апреля 2022 года открыло сборочное производство лифтов в Таджикистане.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в Таджикистане, партнером создания сборочного производства белорусских лифтов в Таджикистане выступает ООО «Худжандторгмаш».
В рамках открытия посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко провел ряд встреч с руководством отраслевых министерств и Согдийского региона республики. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития белорусско-таджикских отношений, в том числе наращивания торгово-экономического взаимодействия.
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