Делегация ПАО АК "АЛРОСА" (Россия) во главе с генеральным директором Сергеем Ивановым посетила Минский автомобильный завод.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, представители российской горнорудной компании ознакомились с моделями автотехники МАЗ, представленными на выставке, а также внимательно изучили работу главного сборочного конвейера завода.

Гости заинтересованы в сотрудничестве с МАЗом и обсудили с руководством завода возможности приобретения грузовой и специальной техники. Во время переговоров представители Минского автомобильного завода подробно рассказали о вариантах сервисного обслуживания продукции после приобретения, а также планах по расширению линейки газовой техники.

«АЛРОСА» — лидер алмазодобывающей отрасли мира, крупнейшая в своей отрасли вертикально интегрированная компания, объединяющая всю цепочку стоимости от добычи сырья до производства бриллиантов и ювелирных украшений.