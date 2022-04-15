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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРИОБРЕТЕНИИ ТЕХНИКИ МАЗ
12:27 18.04.2022
Делегация ПАО АК "АЛРОСА" (Россия) во главе с генеральным директором Сергеем Ивановым посетила Минский автомобильный завод.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, представители российской горнорудной компании ознакомились с моделями автотехники МАЗ, представленными на выставке, а также внимательно изучили работу главного сборочного конвейера завода.
Гости заинтересованы в сотрудничестве с МАЗом и обсудили с руководством завода возможности приобретения грузовой и специальной техники. Во время переговоров представители Минского автомобильного завода подробно рассказали о вариантах сервисного обслуживания продукции после приобретения, а также планах по расширению линейки газовой техники.
«АЛРОСА» — лидер алмазодобывающей отрасли мира, крупнейшая в своей отрасли вертикально интегрированная компания, объединяющая всю цепочку стоимости от добычи сырья до производства бриллиантов и ювелирных украшений.
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