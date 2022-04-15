В концерне «Белгоспищепром» 14 апреля 2022 года состоялось совещание с Ассоциацией предприятий кондитерской промышленности Российской Федерации (АСКОНД) по вопросам текущего состояния и перспективам развития рынка кондитерских изделий ЕАЭС.

Председатель концерна Олег Жидков подчеркнул, что считает встречу в таком составе своевременной и важной с учетом изменившейся ситуации на кондитерском рынке России и Беларуси.

Белорусские, равно как и российские, предприятия сталкиваются сегодня с однотипными проблемами, связанными с введенными санкциями. Это и повешение себестоимости производимой продукции в связи со значительным удорожанием сырья и упаковки, трудности с логистикой, проведением технической модернизации и обслуживанием импортного оборудования. Вместе с тем все это способствует активизации работы на внутренних рынках, стремлению занять освободившиеся позиции, ранее занимаемые западными компаниями.

Президент «АСКОНД» Сергей Носенко высказал заинтересованность в приобретении белорусского сырья животного и растительного происхождения, включая сахар, масложировую и молочную продукцию. В свою очередь предложил воспользоваться налаженныеми АСКОНДом новыми каналами поставок какао-продуктов, орехов и другого жизненно необходимого сырья предприятиям, выпускающим шоколадные изделия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, участники не могли не затронуть неурегулированный вопрос по установлению идентификационных требований к шоколадной глазури в проекте изменений № 3 в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». По этому поводу ведутся жаркие споры сторон уже более 7 лет. Многие проблемные вопросы удалось снять. Остался один – по содержанию общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе масла какао.

Также в ходе встречи Олег Жидков пригласил российских коллег принять участие и продолжить обсуждение отраслевых вопросов в очном формате на Международном симпозиуме кондитеров – FOOD PROM CONFECTIONERY, который пройдет в Минске 25-26 мая 2022 года.