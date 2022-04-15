ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОНДИТЕРЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ В МИНСКЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ


10:29 18.04.2022

В концерне «Белгоспищепром» 14 апреля 2022 года состоялось совещание с Ассоциацией предприятий кондитерской промышленности Российской Федерации (АСКОНД) по вопросам текущего состояния и перспективам развития рынка кондитерских изделий ЕАЭС.

Председатель концерна Олег Жидков подчеркнул, что считает встречу в таком составе своевременной и важной с учетом изменившейся ситуации на кондитерском рынке России и Беларуси.

Белорусские, равно как и российские, предприятия сталкиваются сегодня с однотипными проблемами, связанными с введенными санкциями. Это и повешение себестоимости производимой продукции в связи со значительным удорожанием сырья и упаковки, трудности с логистикой, проведением технической модернизации и обслуживанием импортного оборудования. Вместе с тем все это способствует активизации работы на внутренних рынках, стремлению занять освободившиеся позиции, ранее занимаемые западными компаниями.

Президент «АСКОНД» Сергей Носенко высказал заинтересованность в приобретении белорусского сырья животного и растительного происхождения, включая сахар, масложировую и молочную продукцию. В свою очередь предложил воспользоваться налаженныеми АСКОНДом новыми каналами поставок какао-продуктов, орехов и другого жизненно необходимого сырья предприятиям, выпускающим шоколадные изделия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, участники не могли не затронуть неурегулированный вопрос по установлению идентификационных требований к шоколадной глазури в проекте изменений № 3 в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». По этому поводу ведутся жаркие споры сторон уже более 7 лет. Многие проблемные вопросы удалось снять. Остался один – по содержанию общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе масла какао.

Также в ходе встречи Олег Жидков пригласил российских коллег принять участие и продолжить обсуждение отраслевых вопросов в очном формате на Международном симпозиуме кондитеров – FOOD PROM CONFECTIONERY, который пройдет в Минске 25-26 мая 2022 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2022
валюта курс
EUR 3.0583
USD 2.8278
RUB 3.5217
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0583 -0.0515
USD 2.8278 -0.0228
RUB 3.5217 +0.0152
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0350 3.0500
USD 2.8100 2.8270
RUB 2.8000 3.5600
подробнее

Конвертация в банках
на 18.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0880
EUR/RUB 85.5000 109.0000
USD/RUB 79.2500 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте