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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ВВЕЛА ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЕС


09:12 18.04.2022

Власти Беларуси в качестве ответной меры на санкции ЕС ввели запрет на въезд грузового транспорта ЕС на территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

"С 00:00 часов 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе", - говорится в сообщении.

Грузовому транспорту ЕС разрешено следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.

До 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля 2022 года.

Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений.

"Кроме того, определен перечень мест, в которые могут следовать зарегистрированные в ЕС транспортные средства, для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

ГТК также по согласованию с Минтрансом будет определять иные такие места.

Между тем Государственный таможенный комитет Беларуси опубликовал перечень мест и зон ожидания, где зарегистрированные в ЕС фуры могут осуществить перегрузку и перецепку в связи с введенным с нуля часов запретом на въезд в Беларусь для такой категории транспорта.

«С 00.00 16 апреля 2022 года автомобили и тягачи, зарегистрированные в Европейском союзе, будут следовать в Беларусь через пункты пропуска только в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки», - говорится в сообщении ГТК.

Перечень насчитывает 14 мест для перегрузки и перецепки, в том числе 6 зон ожидания, в которых допускается только перецепка.
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