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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУХОПУТНЫЙ ПОРТ ГАНЬСУ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО
16:26 15.04.2022
Руководства «Великого камня» и Международного сухопутного порта Ганьсу (город Ланьчжоу) обсудили 14 апреля 2022 года в онлайн-режиме вопросы сотрудничества.
Как сообщает сайт парка, рассматривалось налаживание взаимодействия между индустриальным парком и портом, консолидация грузов предприятий-резидентов парка для экспорта в Ланьчжоу, перспективы организации производства и переработки торфа в «Великом камне» и другие вопросы.
Международный сухопутный порт Ганьсу расположен в городе Ланьчжоу провинции Ганьсу. Проект является одним из девяти приоритетных национальных транспортных хабов страны. Среди ключевых направлений деятельности – торговля, логистика, сопутствующее финансовое и коммерческое обслуживание.
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