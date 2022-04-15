Руководства «Великого камня» и Международного сухопутного порта Ганьсу (город Ланьчжоу) обсудили 14 апреля 2022 года в онлайн-режиме вопросы сотрудничества.

Как сообщает сайт парка, рассматривалось налаживание взаимодействия между индустриальным парком и портом, консолидация грузов предприятий-резидентов парка для экспорта в Ланьчжоу, перспективы организации производства и переработки торфа в «Великом камне» и другие вопросы.

Международный сухопутный порт Ганьсу расположен в городе Ланьчжоу провинции Ганьсу. Проект является одним из девяти приоритетных национальных транспортных хабов страны. Среди ключевых направлений деятельности – торговля, логистика, сопутствующее финансовое и коммерческое обслуживание.