МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАЗ НАЛАДИЛ СБОРКУ АВТОТЕХНИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

13:35 15.04.2022 Официальный дистрибьютор Минского автомобильного завода иностранное предприятие ООО MAZ-TASHKENT наладило промышленную сборку техники МАЗ из CKD-комплектов в Узбекистане. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, первой моделью стало шасси МАЗ-5337. На предприятии считают, что локализация сборочного процесса в Узбекистане позволит Минскому автомобильному заводу расширить свое присутствие на рынке стран Центральной Азии, а в перспективе - Ирана, Афганистана, Пакистана.