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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ НАЛАДИЛ СБОРКУ АВТОТЕХНИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ
13:35 15.04.2022
Официальный дистрибьютор Минского автомобильного завода иностранное предприятие ООО MAZ-TASHKENT наладило промышленную сборку техники МАЗ из CKD-комплектов в Узбекистане.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, первой моделью стало шасси МАЗ-5337.
На предприятии считают, что локализация сборочного процесса в Узбекистане позволит Минскому автомобильному заводу расширить свое присутствие на рынке стран Центральной Азии, а в перспективе - Ирана, Афганистана, Пакистана.
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