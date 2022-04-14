Министерство торговли США 14 апреля 2022 года внесло еще 10 российских и белорусских самолетов в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за нарушения правил экспортного контроля США.

Согласно опубликованной на сайте Минторга США информации, в список были добавлены семь самолетов белорусской авиакомпании Belavia, два лайнера авиапарка компании Utair и один Аэрофлота.

В целом список насчитывает 153 самолета.