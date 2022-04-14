|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
США ЗАПРЕТИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕ 7 САМОЛЕТОВ БЕЛАВИА
11:41 15.04.2022
Министерство торговли США 14 апреля 2022 года внесло еще 10 российских и белорусских самолетов в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за нарушения правил экспортного контроля США.
Согласно опубликованной на сайте Минторга США информации, в список были добавлены семь самолетов белорусской авиакомпании Belavia, два лайнера авиапарка компании Utair и один Аэрофлота.
В целом список насчитывает 153 самолета.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2022
Курсы в банках
на 15.04.2022
Конвертация в банках
на 15.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте