Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло и посол Азербайджана Ульви Бахшалиев перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, на встрече обсуждались взаимные поставки продовольствия, взаимодействие в вопросах аграрного образования, ветеринарии, взаимное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

За 2021 год товарооборот продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья между нашими странами составил $41,6 млн (119,1% по сравнению с уровнем 2020 года). Экспорт товаров составил $34,6 млн (или 114,2%).

За январь-февраль 2022 года товарооборот продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья между Беларусью и Азербайджаном составил $5,7 млн. Экспорт товаров составил $4,6 млн.