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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И АЗЕРБАЙДЖАН ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
10:37 15.04.2022
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло и посол Азербайджана Ульви Бахшалиев перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, на встрече обсуждались взаимные поставки продовольствия, взаимодействие в вопросах аграрного образования, ветеринарии, взаимное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
За 2021 год товарооборот продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья между нашими странами составил $41,6 млн (119,1% по сравнению с уровнем 2020 года). Экспорт товаров составил $34,6 млн (или 114,2%).
За январь-февраль 2022 года товарооборот продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья между Беларусью и Азербайджаном составил $5,7 млн. Экспорт товаров составил $4,6 млн.
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