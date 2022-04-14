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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ШВЕДСКИЙ БАНК SEВ С 1 ИЮНЯ ПРЕКРАТИТ ОБСЛУЖИВАТЬ ПЛАТЕЖИ ИЗ БЕЛАРУСИ


09:10 15.04.2022

Отделения шведского банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEВ) с 1 июня 2022 года прекращают обслуживание платежей во всех валютах с Беларусью. Об этом говорится в сообщении отделения SEВ в Латвии.

«С 1 июня 2022 года SEB прекращает платежи в/из России и Беларуси во всех валютах. Такое решение принято из-за рисков, связанных с войной в Украине, а также увеличения числа санкций, налагаемых на Россию и Беларусь. 31 мая 2022 года станет последним днем для осуществления и получения платежей в/из России и Беларуси. Регулярные платежи будут автоматически расторгнуты», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что после указанной даты определенные исключения будут возможны только в том случае, если выплаты производятся/поступают для обеспечения важнейших государственных функций, гуманитарных целей или для получения пенсий.
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