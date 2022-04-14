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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛПРОФСОЮЗКУРОРТ И ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
16:09 14.04.2022
УП «Белпрофсоюзкурорт» и профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Профсоюза здравоохранения Беларуси.
«Этот договор предусматривает определенные льготы для россиян-членов профсоюза. Они могут съездить в наши санатории со скидкой в 10%. Мы рассчитываем, что такие преференции не только повысят популярность белорусских здравниц, но и побудят людей вступать в профсоюз. Судя по бронированию на лето, гостей из страны-соседки ожидается немало», – рассказал генеральный директор «Белпрофсоюзкурорта» Николай Матюкевич.
Представители зарубежной стороны подтвердили эту информацию. Председатель профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Анатолий Домников отметил, что за последние годы уровень белорусских здравниц значительно вырос как в части предоставления медицинских услуг, так и в части комфорта проживания.
«Не секрет, что часть заграничных курортов нам пока недоступна, поэтому мы ищем новые территории, где россияне могли бы хорошо отдохнуть. Белорусские санатории предоставляют такую возможность. В рамках нашего визита мы посетим несколько лечебных заведений и заключим с ними отдельные договоры», – отметил он.
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