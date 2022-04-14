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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГРАЖДАНАМ ЛИТВЫ И ЛАТВИИ С 15 АПРЕЛЯ РАЗРЕШЕН БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД В БЕЛАРУСЬ
13:48 14.04.2022
Гражданам Литвы и Латвии с 15 апреля разрешен безвизовый въезд в Беларусь. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
«На фоне длительных коронавирусных ограничений у граждан сопредельных стран ЕС в настоящее время нет возможности посетить родственников в Беларуси ввиду отсутствия виз. Учитывая данные обстоятельства, а также в связи с приближением православных и католических религиозных праздников, руководством страны предоставлено право безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси гражданам Латвии (а также имеющим статус негражданина Латвии) и Литвы», - говорится в сообщении ведомства.
В нем отмечается, что пересекать границу без визы для указанной категории граждан будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках границы. Данный порядок будет действовать с 00 часов 15 апреля по 15 мая включительно. В течение этого периода граждане Латвии (имеющие статус негражданина Латвии) и Литвы могут воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь неограниченное количество раз и находиться на всей территории Беларуси.
Также для этой категории прибывающих разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. Для этого при въезде в Беларусь в пункте пропуска необходимо устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону, указать населенные пункты и цель их посещения.
В то же время для въезда в Беларусь всем иностранным гражданам необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, медицинскую страховку, зеленую карту (при следовании на автомобиле) и отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.
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