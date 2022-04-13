|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛТАМОЖСЕРВИС ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР С КОМПАНИЕЙ ИЗ КРУПНЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ГРУППЫ FESCO
11:30 14.04.2022
РУП «Белтаможсервис» на выставке TransRussia заключило договор с Публичным акционерным обществом «Владивостокский морской торговый порт».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтаможсервис», договор регулирует вопросы взаимодействия в сфере организации и развития контейнерных перевозок, складской обработки и хранения грузов при работе с экспортно-импортными потоками из Китая.
«Подписание документа является важным шагом в реализации стратегии предприятия по оптимизации бизнес-процессов и диверсификации логистических цепочек», - отметили в пресс-службе.
ПАО «ВМТП» входит в Транспортную группу FESCO – одну из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2022
Курсы в банках
на 14.04.2022
Конвертация в банках
на 14.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте