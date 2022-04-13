РУП «Белтаможсервис» на выставке TransRussia заключило договор с Публичным акционерным обществом «Владивостокский морской торговый порт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтаможсервис», договор регулирует вопросы взаимодействия в сфере организации и развития контейнерных перевозок, складской обработки и хранения грузов при работе с экспортно-импортными потоками из Китая.

«Подписание документа является важным шагом в реализации стратегии предприятия по оптимизации бизнес-процессов и диверсификации логистических цепочек», - отметили в пресс-службе.

ПАО «ВМТП» входит в Транспортную группу FESCO – одну из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.