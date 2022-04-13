Объем закупок ТОО «Агро Бизнес Казахстан» сельхозтехники производства холдинга «Бобруйскагромаш» в 2022 году превысит $4 млн. Такая договоренность достигнута в ходе встречи коммерческого директора ТОО «Агро Бизнес Казахстан» Коблана Тулебаева и исполнительного директора ТОО «Агро Бизнес Казахстан» Алмата Итжанова с руководством ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе переговоров стороны отметили стабильную положительную динамику закупок и расширение номенклатуры поставляемых машин.

Достигнуты договоренности о совместном участии в выставочных мероприятиях и продвижении на рынок Республики Казахстан новых образцов сельскохозяйственной техники. Особое внимание при этом будет уделено машинам для внесения жидких и твердых органических, а также минеральных удобрений, технике для приготовления и раздачи кормов.

На сегодня ТОО «Агро Бизнес Казахстан» является одним из крупнейших партнеров «Бобруйскагромаша» по объему закупаемой сельскохозяйственной техники.