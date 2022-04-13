Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования обсудят на Международной научно-практической конференции в БГУ, которая пройдет 14-15 апреля в очно-дистанционном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками научного форума станут около 70 ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов из Беларуси и России. Это представители БГУ, БНТУ, БГУКИ, БГАИ, ВГУ им. П.М. Машерова, Уральского государственного архитектурно-художественного университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета и др.

На пленарном заседании с докладом «Дисциплинарные границы семантического поворота» выступит профессор кафедры коммуникативного дизайна БГУ Хасан Гафаров. О культурной антропологии дизайна расскажет доцент кафедры культурологии БГУКИ Алексей Криволап. Результаты научного исследования на тему «Супрематический контент: возможности формообразования Малевича» представит профессор кафедры германской филологии ВГУ им. П.М. Машерова Татьяна Котович.

Работа конференции организуется по шести тематическим секциям. Участники обсудят вопросы, связанные с социокультурными, историческими аспектами и этнокультурными традициями в сфере дизайна.

Кроме того, в рамках научного мероприятия состоятся выставки студенческих работ «Образы типографики. 2018-2021» и «Ритмы типографики. 2021-2022». Здесь представят идеи разных шрифтов и логотипов, эскизы, связанные с искусством оформления печатного текста.

По итогам форума опубликуют сборник научных статей, который разместят в Электронной библиотеке БГУ и РИНЦ.

Организатором конференции выступает факультет социокультурных коммуникаций БГУ.