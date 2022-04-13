ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙНА И ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ ОБСУДЯТ ОКОЛО 70 УЧЕНЫХ ИЗ БЕЛАРУСИ И РОССИИ


17:13 13.04.2022

Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования обсудят на Международной научно-практической конференции в БГУ, которая пройдет 14-15 апреля в очно-дистанционном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками научного форума станут около 70 ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов из Беларуси и России. Это представители БГУ, БНТУ, БГУКИ, БГАИ, ВГУ им. П.М. Машерова, Уральского государственного архитектурно-художественного университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета и др.

На пленарном заседании с докладом «Дисциплинарные границы семантического поворота» выступит профессор кафедры коммуникативного дизайна БГУ Хасан Гафаров. О культурной антропологии дизайна расскажет доцент кафедры культурологии БГУКИ Алексей Криволап. Результаты научного исследования на тему «Супрематический контент: возможности формообразования Малевича» представит профессор кафедры германской филологии ВГУ им. П.М. Машерова Татьяна Котович.

Работа конференции организуется по шести тематическим секциям. Участники обсудят вопросы, связанные с социокультурными, историческими аспектами и этнокультурными традициями в сфере дизайна.

Кроме того, в рамках научного мероприятия состоятся выставки студенческих работ «Образы типографики. 2018-2021» и «Ритмы типографики. 2021-2022». Здесь представят идеи разных шрифтов и логотипов, эскизы, связанные с искусством оформления печатного текста.

По итогам форума опубликуют сборник научных статей, который разместят в Электронной библиотеке БГУ и РИНЦ.

Организатором конференции выступает факультет социокультурных коммуникаций БГУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2022
валюта курс
EUR 3.0760
USD 2.8300
RUB 3.5556
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0624 -0.0136
USD 2.8304 +0.0004
RUB 3.5500 -0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0710 3.0850
USD 2.8300 2.8450
RUB 2.8000 3.5790
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0950
EUR/RUB 86.0000 110.0000
USD/RUB 79.0000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте