Перспективы использования торгов в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» как основного канала поставок в Мордовию кормовых добавок и премиксов производства Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) обсуждены в ходе визита в центральный офис биржи заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Сергея Шушева и директора Центра поддержки экспорта Мордовии Алексея Бородина.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, основное внимание во время встречи было уделено сотрудничеству в сегменте АПК. В частности, учитывая значительную долю животноводства в структуре сельского хозяйства Мордовии и стабильный спрос на комбикорма, в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия рассматривается организация экспорта в Мордовию L-лизин сульфата, L-лизин моногидрохлорида, L-треонина, а также всей линейки премиксов, выпускаемых БНБК.

Данная продукция уже успешно поставляется на российский рынок. Как сообщил заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило, "с начала года общая сумма сделок по реализации продукции БНБК в Россию составила 2,4 млн USD. Наибольший объем продаж пришелся на L-лизин сульфат - более 1,7 млн USD в стоимостном выражении".

Примечательно, что еще недавно Беларусь была нетто импортером этой незаменимой аминокислоты, причем белорусские животноводческие предприятия активно закупали ее как на внебиржевом рынке, так и на биржевых торгах. Однако после запуска производства аминокислот на базе БНБК Беларусь смогла не только насыщать этой продукцией внутренний рынок, но и реализовывать ее за рубеж.

Таким образом, с декабря 2021 г. на бирже сформировался пул постоянных покупателей. В основном это компании из Московской, Смоленской, Волгоградской областей, Краснодарского края и Республики Башкортостан, но БУТБ рассчитывает расширить географию продаж, в том числе за счет Мордовии.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Сергей Шушев подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с БУТБ в сфере биржевой торговли сельхозпродукцией и предложил организовать визит на биржу бизнес-делегации Мордовии в рамках выставки "Белагро-2022", которая пройдет в Минске 7-11 июня.

"Это будет хорошая возможность продемонстрировать представителям бизнеса потенциал биржевого механизма и привлечь их на белорусскую торговую площадку. В этом плане со стороны правительства Мордовии будет оказано все необходимое содействие", - подчеркнул он.