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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БГУ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УНИВЕРСИТЕТОМ НАЙРОБИ


14:10 13.04.2022

БГУ подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Найроби (Кения).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, для вузов это первый официальный документ о развитии двусторонних отношений в области образования и науки. В частности, отмечены намерения по обмену студентами, организации стажировок преподавателей и ученых, а также развитию совместных образовательных и научно-исследовательских проектов.

Обсуждение обозначенных договорённостей на уровне руководства вузов прошло 13 апреля в формате видеомоста. Ректор БГУ Андрей Король отметил перспективность новых направлений международных связей, которые позволят расширить образовательную и научную деятельность с учетом специфики африканского вуза. Приоритетными сферами для совместной работы стороны обозначили экологию, климатологию, геоинформатику, изучение развития дипломатической деятельности и др.

В ближайшее время рабочие группы вузов подготовят детальный план дальнейших действий по реализации ключевых положений соглашения.

Университет Найроби – ведущий вуз Кении и региона Восточной Африки. Основан в 1956 году. Около 80% служащих и руководителей государственных органов страны являются его выпускниками.

Обучение осуществляется на 10 факультетах: сельского хозяйства, искусства и социальных наук, городского строительства и дизайна, бизнеса и управления, образования, инженерного дела, права, медицины, научно-технологический, ветеринарии. В структуру вуза входят также 11 институтов.

В университете работают около 5500 сотрудников и обучается более 80000 студентов.

Университет Найроби сотрудничает с более 100 вузами из разных стран мира.
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