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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ РАССМАТРИВАЕТ ВОПРОС БЕЗВИЗОВОГО ВЪЕЗДА ДЛЯ ГРАЖДАН СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН
11:30 13.04.2022
Беларусь рассматривает вопрос безвизового въезда для граждан сопредельных стран. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств ЕС права безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси», - говорится в сообщении.
Одновременно Госпогранкомитет прорабатывает механизм, позволяющий данной категории граждан посещать пограничную зону без пропуска.
В ведомстве утверждают, что после отмены коронавирусных ограничений на пересечение белорусской границы фиксируется увеличение количества иностранных граждан, прибывающих из сопредельных стран ЕС.
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