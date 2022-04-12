ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ РАССМАТРИВАЕТ ВОПРОС БЕЗВИЗОВОГО ВЪЕЗДА ДЛЯ ГРАЖДАН СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН


11:30 13.04.2022

Беларусь рассматривает вопрос безвизового въезда для граждан сопредельных стран. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств ЕС права безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси», - говорится в сообщении.

Одновременно Госпогранкомитет прорабатывает механизм, позволяющий данной категории граждан посещать пограничную зону без пропуска.

В ведомстве утверждают, что после отмены коронавирусных ограничений на пересечение белорусской границы фиксируется увеличение количества иностранных граждан, прибывающих из сопредельных стран ЕС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2022
валюта курс
EUR 3.0760
USD 2.8300
RUB 3.5556
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0760 -0.0004
USD 2.8300 +0.0058
RUB 3.5556 -0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0710 3.0850
USD 2.8300 2.8450
RUB 2.8000 3.5790
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0950
EUR/RUB 86.0000 110.0000
USD/RUB 79.0000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте