Беларусь рассматривает вопрос безвизового въезда для граждан сопредельных стран. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств ЕС права безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси», - говорится в сообщении.

Одновременно Госпогранкомитет прорабатывает механизм, позволяющий данной категории граждан посещать пограничную зону без пропуска.

В ведомстве утверждают, что после отмены коронавирусных ограничений на пересечение белорусской границы фиксируется увеличение количества иностранных граждан, прибывающих из сопредельных стран ЕС.